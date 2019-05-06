Обмочаев: «Белогорье» тренировалось в 5:30 по нашему времени

Олимпийский чемпион 2012 года, либеро белгородского «Белогорья» Алексей Обмочаев прокомментировал поражение команды во втором матче серии за пятое место Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 2:3 (26:28, 18:25, 25:17, 25:21, 15:17). «Железнодорожники» выиграли серию — 2-0.

«У нас каждые три дня игра, плюс сумасшедшие перелёты, смены часовых поясов. Первую партию проиграли на «больше-меньше», из-за того что сами не добили мячи в доигровках, не приняли… Вторая партия сначала тоже была за нами, также сами отдали её из-за своих же ошибок. Думаю, что это всё уже на фоне усталости. На третью и четвёртую партии нам сил хватило, а в пятом сете, считаю, были и у судей некоторые ошибки…

Поздравляю «Локомотив» с победой! Всё-таки определяющей была пятая партия, в начале игры мы разгонялись, концентрировались, приходили в своё время, мы ведь играли в 14:30, а тренировались утром в 5:30 утра по нашему времени… Это всё сказывается", — цитирует Обмочаева официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» в сезоне-2019/20 представит Россию в Кубке вызова.