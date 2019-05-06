Клюка сравнил стиль игры «Факела» с философией барона Мюнхгаузена

Доигровщик «Факела» Егор Клюка не смог объяснить, почему команда из Нового Уренгоя не сумела выиграть второй матч бронзовой серии у питерского «Зенита» в трёх партиях.

«Честно говоря, сами не понимаем, что произошло в третьем сете второго матча. Просто сумбур какой-то с нашей стороны стал твориться на площадке. Никто не понял, как мы могли проиграть партию в такой ситуации, имея огромное преимущество в счёте. Мы просто встали. Такое довольно часто происходит с нашей командой, когда вроде бы всё в руках, а мы доводим до пятого сета.

Просто у нас такой вот неповторимый стиль. Сами себя можем загнать в тяжёлую ситуацию, а потом, как Мюнхгаузен, начать себя же вытаскивать. Разве может не понравиться то, как мы играли тай-брейк в Санкт-Петербурге? На клубном чемпионате мира с казанским «Зенитом» и «Скрой»? Да много было матчей, в которых градус борьбы зашкаливал. Болельщикам нравится, я уверен», — сказал Клюка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Буровым.