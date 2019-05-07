Мусэрский: в России многие вещи не устраивали, я хотел развиваться

Олимпийский чемпион россиянин Дмитрий Мусэрский, играющий в Японии за волейбольный клуб «Сантори Санбёрдз», заявил, что не горит желанием возвращаться в Россию.

«В Японии хорошо. Если честно, думал, что будет тоска по дому и родным, но на самом деле такого чувства нет. Ничего не могу с собой поделать. Но да, хочется встретиться с друзьями.

Ни разу не пожалел, что переехал в другую страну. Всегда думал: «Хорошо, что уехал». После переезда моя зарплата увеличилась. Но мне пришлось оплачивать сумму за разрыв контракта с «Белогорьем». Были потери.

Вернусь ли в Россию, если предложат выгодный контракт? На данный момент я хочу провести ещё год в Японии. А дальше – ещё не думал. У меня были варианты, но я настаивал именно на этом. Переживал, что что-то делаю не так, но все мои ожидания от Японии оправдались. Вряд ли бы открыл для себя новое в европейских клубах, поэтому уехал сюда. В России многие вещи не устраивали, но не буду о них говорить. Я искал развития. И я его нашёл", – цитирует Мусэрского «Гол».

Мусэрский перешёл в «Сантори Санбёрдз» летом 2018 года. В России Дмитрий выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.