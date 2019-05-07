Главный тренер «Динамо» прокомментировал уход Гранкина из клуба

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил выступление команды в сезоне. Столичный клуб завершил чемпионат России на седьмом месте.



«Безусловно, всё могло быть намного лучше, но по ходу сезона «Динамо» пережило большие изменения. Уход спортивного директора, тренера, основного связующего, приход нового тренера и целого ряда новичков – большое потрясение для команды, которая представляет собой живой организм. Думаю, игрокам пришлось непросто во время таких изменений. Так или иначе, у нас был боеспособный коллектив, но в решающих играх сезона мы, к сожалению, не смогли сыграть в оптимальном составе», — цитирует Брянского «Спорт Бизнес Online».



Брянский также прокомментировал расставание «Динамо» со связующим Сергеем Гранкиным.

«Боюсь, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Думаю, ответственность за разрыв лежит на обеих сторонах – и на клубе, и на самом игроке. И формулировка была такая – по обоюдному согласию. Вы должны понимать, что просто так клуб не решился бы на замену основного связующего посередине сезона, понимая что это станет ударом по команде. Так сложились обстоятельства. Возможно, в отношениях между руководством и игроком уже был определённый бэкграунд, который сыграл свою роль в момент, когда в клубе начались большие перемены.



Гранкин сказал, что я пришёл в команду с готовым решением по нему? Это однозначно не так, учитывая, что это опытный игрок высочайшего класса. Но в этой ситуации не всё было только в плоскости решения главного тренера. Уход Гранкина в целом существенно повлиял на игру команды, как и те потрясения, которые произошли по ходу сезона.



Приход в команду Гжегоша Паяка — это аварийный вариант. Надо понимать, что в середине сезона найти связующего экстра-класса невозможно. При этом оставаться с одним связующим тоже нельзя. В ряде матчей сменщиком Валентина Безрукова был Олег Терентьев, но ему всего 18 лет, и он пока не готов играть в Суперлиге. Из свободных игроков на рынке был только Паяк, и он согласился на переход. Это просто была необходимая замена», — сказал Брянский.