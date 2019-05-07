Нгапет порвал майку на тренировке перед 3-й игрой финала Суперлиги с «Кузбассом»

Сегодня, 7 мая, в Кемерово состоится третий матч финала плей-офф российской Суперлиги между местным «Кузбассом» и казанским «Зенитом». Подопечные Владимира Алекно накануне прибыли в Кемерово и провели тренировку.

Французский доигровщик казанского клуба Эрвин Нгапет по ходу занятия порвал майку.

Видео тренировки доступно в официальном аккаунте казанского «Зенита» в YouTube.

«Кузбасс» выиграл оба матча финала, которые состоялись в Казани, и находится в шаге от первого в истории чемпионского титула. «Зенит» является действующим чемпионом страны. Кемеровский клуб впервые в своей истории принимает участие в финале чемпионата России. Для казанского «Зенита» этот финал – 10-й.



Третья игра начнётся в 15:00 мск.