«Нова» продлила контракт с Буселом

Новокуйбышевская «Нова» на своём официальном сайте объявила о подписании нового контракта с центральным блокирующим Сергеем Буселом. Для волейболиста предстоящий сезон станет пятым в составе «Новы».

В чемпионате России Сергей провёл за новокуйбышевскую команду 113 матчей. В нынешнем сезоне он сыграл в 33 встречах, в среднем набирая 2 очка за партию. По итогам сезона Бусел был назван самым полезным игроком команды. На предварительном этапе российской Суперлиги команда Александра Горбаткова заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й.

Ранее Сергей защищал цвета пермского «Прикамья» и минского «Строителя».

В составе сборной Беларуси Бусел завоевал право сыграть на чемпионате Европы 2019 года.