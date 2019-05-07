Два игрока «Газпрома-Югра» пополнят состав питерского «Зенита»

Два волейболиста сургутского «Газпрома-Югра» — доигровщик Кирилл Урсов и либеро Евгений Андреев — в межсезонье пополнят состав санкт-петербургского «Зенита», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Урсов и Андреев ранее выступали за «Тюмень». В нынешнем сезоне Кирилл стал лучшим бомбардиром «Газпрома-Югра», набрав 415 очков в 35 матчах.



Показатель Андреева на приёме составил 53%, что уступает лишь результатам либеро «Кузбасса» Лаури Керминена (55%) и доигровщика «Новы» Фёдора Воронкова (55%). Урсов и Андреев вошли в расширенный состав сборной России на сезон.

Сургутская команда заняла 11-е место в чемпионате России. Санкт-петербургский «Зенит» в серии за бронзу Суперлиги проиграл новоуренгойскому «Факелу».