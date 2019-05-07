ВФВ определила дату начала оформления переходов игроков

Исполком Всероссийской федерации волейбола определил дату начала оформления переходов игроков в межсезонье.

«В связи с тем, что новая редакция „Регламента ВФВ“ будет принята президиумом ВФВ в июне сего года, период оформления переходов волейболистов из одного клуба в другой в этом сезоне начнётся 20 июня 2019 года», — говорится в выписке из протокола заседания исполкома, опубликованной на официальном сайте ВФВ.

Контроль над выполнением постановления возложен на директорат ВФВ по организации и проведению соревнований.

Сегодня, 7 мая, в Кемерово состоится третий матч финала плей-офф мужской Суперлиги между местным «Кузбассом» и казанским «Зенитом». Подопечные Туомаса Саммельвуо в серии до трёх побед ведут 2-0.