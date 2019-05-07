Стало известно, кто представит Россию на чемпионате мира по пляжному волейболу

Международная федерация волейбола представила состав участников чемпионата мира—2019 по пляжному волейболу, который пройдёт с 28 июня по 7 июля в Гамбурге (Германия). Участие в мужских и женских соревнованиях примут по 48 пар.
Состав участников чемпионата мира был определён по мировому рейтингу и по условиям континентальных отборов. Россию на чемпионате мира представят четыре мужские и две женские пары.
Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Гамбург. Российские пары
Мужчины
Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (рейтинг).
Илья Лешуков/Константин Семёнов (рейтинг)
Никита Лямин/Тарас Мыськив (по европейской квалификации).
Игорь Величко/Максим Худяков (по европейской квалификации).
Женщины
Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (рейтинг).
Екатерина Бирлова/Евгения Уколова (по европейской квалификации).