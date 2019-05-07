«Протон» оштрафован на 400 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение оштрафовать саратовский «Протон» за нарушение «Положения от открытом чемпионате России 2019 года среди женских команд». Клуб не обеспечил телевизионные трансляции переходных матчей с нижегородской «Спартой», которые состоялись в Саратове 4 и 5 мая. «Протон» был оштрафован на 400 тыс. рублей (по 200 тыс. за каждый матч).

В обоих прошедших матчах «Протон» одержал победы. Третья игра серии до трёх побед состоится в Нижнем Новгороде 11 мая. Там же, если потребуется, пройдёт и четвёртая встреча (12 мая). Команда, выигравшая серию, получит право выступать в женской Суперлиге в сезоне-2019/20.

«Протон» занял последнее, 12-е место, в нынешнем розыгрыше Суперлиги. «Спарта» выиграла Высшую лигу «А».