«Нова» продлила контракт с либеро Ерёминым

Волейбольный клуб «Нова» подписал новое соглашение с 28-летним либеро Никитой Ерёминым, информирует официальный сайт новокуйбышевской команды.

«Никита Ерёмин в следующем сезоне будет выступать за «Нову». Волейбольный клуб и либеро продлили контракт. Игрок пришёл в команду в прошлом сезоне и завоевал место в стартовой шестёрке, выиграв конкуренцию у Алексея Кабешова. В 36 играх, проведённых за «Нову» в Суперлиге, Ерёмин показал 47% позитивного приёма, в том числе 25% отличного», — говорится в сообщении.

Напомним, на предварительном этапе мужской Суперлиги «Нова» заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й.

Ранее новокуйбышевский клуб объявил о продлении контракта с центральным блокирующим Сергеем Буселом.