Красноярский «Енисей» подарил на прощание тренеру и легионерам меховые шапки

После завершения сезона волейбольный клуб «Енисей» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Любомиром Травицей, Команду также покинут французский доигровщик Николя Марешаль и австралийский диагональный Пол Кэрролл.



На прощание в качестве подарка клуб преподнёс им меховые шапки с нашивкой «Енисей» и фирменные шарфы.

Фото: vk.com/vcenisey

«Благодарим сербского специалиста и иностранных игроков за работу, желаем успехов в дальнейшем!» — сообщается на сайте клуба.



Оба игрока и наставник команды прибыли в красноярскую команду перед началом сезона 2018-2019. По итогам регулярного чемпионата Пол Кэрролл стал лучшим игроком в составе «Енисея», набрав 378 очков за 25 игр. Это седьмой результат среди всех игроков мужской Суперлиги.



В турнире за 9-14 места волейболисты «Енисея» заняли 4-ю строчку и сохранили прописку в Суперлиге.