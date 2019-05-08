Канал «Зенита» представил обзор третьего матча финала Суперлиги с «Кузбассом»

Кемеровский «Кузбасс» в третьем матче финала плей-офф российской Суперлиги на своей площадке проиграл казанскому «Зениту» со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 19:25). Самыми результативным игроками встречи стали волейболисты «Зенита» Максим Михайлов и Артём Вольвич, набравшие 16 и 15 очков соответственно.

Видеообзор матча доступен в канале казанского «Зенита» в YouTube.



Ранее подопечные Владимира Алекно дважды проиграли дома. Четвёртая игра серии до трёх побед состоится в Кемерово сегодня, 8 мая. Если «Зенит» одержит победу, то судьба чемпионского титула решится в пятой игре, которая пройдёт в Казани 12 мая.

«Зенит» является действующим чемпионом страны. Кемеровский клуб впервые в своей истории принимает участие в финале чемпионата России.