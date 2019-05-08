Марешаль: расстроен, что не удалось выиграть у топовых российских команд

Французский доигровщик Николя Марешаль поделился впечатлениями от выступления за красноярский «Енисей». Вчера, 7 мая, стало известно, что он покинет команду.

«Я был счастлив приехать сюда и сезон поиграть в российской Суперлиге, потому что она очень сильная. Мне нравились все игры, нравилось играть здесь. Также я был рад знакомству со всеми этими ребятами, с которыми мы провели сезон, знакомству с клубом и городом.

Я очень быстро выучил основные слова, такие как «приём», «подача», «лево», «право». Они были нужны для тренировочного процесса, поэтому сложно не было. Через 2-3 недели я уже знал все основные слова, используемые в волейболе. Тем более некоторые ребята знают английский, поэтому проблем не было никаких.

У нас были и хорошие моменты, и плохие. Я очень расстроен, что не удалось выиграть у топовых российских команд. Хотелось бы, конечно, обыграть их. Кроме того, мы очень хотели попасть в плей-офф. И я расстроился из-за того, что у нас это не получилось.

Я был очень удивлён, что Красноярск оказался таким большим городом, что здесь много ресторанов и мест, где можно погулять и интересно провести время. Мне здесь очень понравилось. Сибирская зима? Да, было очень холодно, -30 и даже больше, но для меня, на удивление, это оказалось не проблемой. У меня была большая зимняя тёплая куртка, которая меня очень сильно спасала», — цитирует Марешаля официальный сайт клуба.

Николя также поделился ближайшими планами.

«Я пока не думал и не решил. Я рад, что вернусь домой. Наш сын пойдёт в школу, поэтому буду заниматься его подготовкой. А затем, может быть, попутешествую. Пока ещё не решил. Я желаю клубу расти, расти и ещё раз расти и наконец-то попасть в плей-офф», — сказал Марешаль.