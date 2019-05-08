Связующая «Уралочки-НТМК» назвала самый запоминающийся матч сезона

Связующая «Уралочки-НТМК» Татьяна Романова оценила выступление команды в сезоне. Подопечные Николая Карполя завоевали бронзу Суперлиги.



«В целом оцениваю прошедший сезон на «хорошо», задача-минимум выполнена. Лично для себя оцениваю на «удовлетворительно». Почему не вышли в финал? Думаю, что не хватило уверенности и, наверное, веры в свои силы.



Только со стороны кажется, что матчи за бронзу сложились легко. «Динамо-Казань» – очень мастеровитая команда. Но в этих матчах мы выполняли все установки тренера. И потом, у нас была мотивация – это день рождения Николая Васильевича Карполя, которому 1 мая, в день решающей игры «бронзовой серии» исполнился 81 год. Нам очень хотелось сделать подарок тренеру, и мы его сделали.



Самый запоминающийся матч этого сезона прошёл в Екатеринбурге. Это была игра Лиги чемпионов с турецким «Экзачибаши». В тот день была сумасшедшая поддержка болельщиков, я ещё такого нигде не видела, за что им всем большое спасибо. Также, конечно, запомнились полуфинальные матчи с московским «Динамо», — цитирует Романову официальный сайт клуба.

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