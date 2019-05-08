Дивиш может продолжить карьеру в «Динамо-ЛО»

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Лукаш Дивиш может продолжить карьеру в «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне он стал четвёртым бомбардиром «Зенита» в чемпионате России, набрав 194 очка в 26 матчах.



По информации источника, в клубе игрой Лукаша остались недовольны.

Ранее Дивиш выступал за чешский «Брно», немецкий «Фридрихсхафен», турецкий «Фенербахче», польский «Ястшембский Венгель» и новосибирский «Локомотив».

Словак Дивиш несколько лет назад получил российский паспорт и провёл 6 матчей за сборную России в Мировой лиге. Санкт-петербургский «Зенит» занял четвёртое место в чемпионате России.

Дивиш — двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка России.