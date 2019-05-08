Олимпийская чемпионка Чжу Тин покинет «Вакифбанк»

Турецкий «Вакифбанк», в 11-й раз ставший чемпионом страны, не стал продлевать контракты с легионерами Чжу Тин, Келси Робинсон, Лоннеке Слютьес и Кьярой Ди Юлио, сообщает World of Volley.



Главной звездой команды в трёх прошедших сезонах была олимпийская чемпионка Чжу Тин, набравшая 2150 очков в 125 матчах. Она помогла команде дважды выиграть Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и чемпионат Турции, а также по разу победить в Кубке и Суперкубке страны.



В нынешнем сезон «Вакифбанк» не сумел защитить титул победителя Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче турецкая команда в трёх сетах проиграла итальянской «Новаре». В ответной игре «Вакифбанк» выиграл в четырёх партиях. Судьба путёвки в финал определялась в «золотом» сете. Сильнее оказалась итальянская команда — 16:14.