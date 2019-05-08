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«Кузбасс» стал восьмым чемпионом России по волейболу в истории

«Кузбасс» стал восьмым чемпионом России по волейболу в истории
Волейбол / Суперлига мужчины

Кемеровский «Кузбасс», выигравший 28-й розыгрыш чемпионата России, стал восьмым обладателем национального титула.

Ранее 10 раз чемпионом России становился казанский клуб, впервые выигравший первенство страны в сезоне-2006/07 как «Динамо-Таттрансгаз». Именно казанский «Зенит», уступивший «Кузбассу» в финальной серии со счётом 1-3, становился чемпионом России последние пять лет подряд. Также в активе казанских волейболистов 4 бронзы, а вот серебро – первое.

Ранее 8 раз чемпионом России было «Белогорье», трижды – ЦСКА, по 2 раза – московское «Динамо» и санкт-петербургский «Автомобилист», по разу – «Локомотив-Изумруд» и «МГТУ».

Ещё шесть клубов становились призёрами национального первенства. Новый чемпион России, кемеровский «Кузбасс», впервые завоевал медали.

Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по волейболу
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