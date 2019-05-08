Тетюхин: в плей-офф «Кузбасс» доказал, что сильнее действующего победителя ЛЧ

Олимпийский чемпион, генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал успех кемеровского «Кузбасса», который впервые стал чемпионом России, выиграв финальную серию у многократного победителя Лиги чемпионов и чемпионата страны, казанского «Зенита», со счётом 3-1.

«Будем надеяться, что „Кузбасс“ сможет хорошо выступить в Лиге чемпионов. Их игра вызывает уважение, им по силам бороться за высокие места, как и „Зениту“. Тем более, в плей-офф в самый нужный момент „Кузбасс“ доказал, что он сильнее действующего победителя Лиги чемпионов. Для кемеровской команды это будет новый опыт. В „Кузбассе“ много кандидатов в сборную России. Очень полезно, что в следующем предолимпийском сезоне они будут играть в Лиге чемпионов, это должно пойти на благо сборной России.

В финале играли две равные команды, «Кузбасс» подтянулся к уровню «Зенита». «Кузбасс» на протяжении двух сезонов – прошлого и этого – показывал очень хороший волейбол с большим количеством молодых игроков, которые ранее не выступали на высоком уровне. В первую очередь это заслуга тренерского штаба. Нам очень важно, что победила команда, которую возглавляет главный тренер сборной России.

После 0-2 дома «Зениту» было сложно вытянуть серию на выезде с такой равной командой. В чемпионате России пока только «Кузбасс» смело конкурировал с казанским «Зенитом». Остальные соперники в чемпионате пока слабоваты. Все привыкли к тому, что как бы тяжело ни было «Зениту», он вытащит матч или серию. Но видите, появился «Кузбасс», надо считаться с новым чемпионом", — приводит слова Тетюхина РИА Новости.