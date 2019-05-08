Саммельвуо — о победе «Кузбасса» в ЧР: мы сделали чудо!

Главный тренер «Кузбасса» и мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал победу кемеровской команды в чемпионате России по волейболу.

«Пока очень сложно понять, то что мы сделали. Мы чемпионы России и мне радостно видеть, что люди обнимают друг друга, поздравляют друг друга. После первой игры в Казани могли думать, что это случайность, но после трёх побед мы это заслужили. Вчера мы не справились с эмоциями, и думали о том, что будет, если мы выиграем. Огромное спасибо всей команде, игрокам, потому что они всегда стоят на площадке, и они это сделали, благодарю наш тренерский штаб, всех кто работает в клубе – каждый внёс свой вклад в эту победу. Конечно, болельщики, наши спонсоры, и спасибо казанскому «Зениту» за борьбу и желаю им удачи в Лиге чемпионов. Мы сделали чудо! Как тренер, я смотрю дальше – нам нужно усилить клуб, у нас впереди много работы, конечно, это большая радость», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба ВФВ.

«Кузбасс» выиграл финальную серию у казанского «Зенита» со счётом 3-1.