Подлесных: доказали, что две победы «Кузбасса» в Казани не были случайностью

Доигровщик «Кузбасса» Ярослав Подлесных поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России по волейболу.

«Эмоции непередаваемые, мы к этому шли. Боролись, всё сложилось так, как сложилось, мы старались, выкладывались, ни за что не стыдно. Большое спасибо команде «Зенит-Казань» — они действительно лучшая команда в мире, поэтому на них настраивались по-особенному. Сыграли ровно, очко в очко, борьба. Считаю, все насладились этим финалом, этим накалом.

Спасибо огромное нашим болельщикам за такую поддержку, тем, кто пришёл, тем, кто смотрел трансляцию на улицах города, мы всех очень любим и ценим, мы старались для всех вас.

Мы осознанно настраивались на борьбу, мы доказали, что это не было случайностью, мы выиграли два матча в Казани, говорили, что это случайность, но нас это лишь подстегнуло. Сегодня мы собрались и показали свой лучший волейбол», — приводит слова Подлесных пресс-служба «Кузбасса».

«Кузбасс» выиграл у казанского «Зенита» финальную серию чемпионата России со счётом 3-1.