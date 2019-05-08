Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Подлесных: доказали, что две победы «Кузбасса» в Казани не были случайностью

Подлесных: доказали, что две победы «Кузбасса» в Казани не были случайностью
Волейбол / Суперлига мужчины

Доигровщик «Кузбасса» Ярослав Подлесных поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России по волейболу.

«Эмоции непередаваемые, мы к этому шли. Боролись, всё сложилось так, как сложилось, мы старались, выкладывались, ни за что не стыдно. Большое спасибо команде «Зенит-Казань» — они действительно лучшая команда в мире, поэтому на них настраивались по-особенному. Сыграли ровно, очко в очко, борьба. Считаю, все насладились этим финалом, этим накалом.

Спасибо огромное нашим болельщикам за такую поддержку, тем, кто пришёл, тем, кто смотрел трансляцию на улицах города, мы всех очень любим и ценим, мы старались для всех вас.

Мы осознанно настраивались на борьбу, мы доказали, что это не было случайностью, мы выиграли два матча в Казани, говорили, что это случайность, но нас это лишь подстегнуло. Сегодня мы собрались и показали свой лучший волейбол», — приводит слова Подлесных пресс-служба «Кузбасса».

«Кузбасс» выиграл у казанского «Зенита» финальную серию чемпионата России со счётом 3-1.

Казань взяли, золото забрали. «Кузбасс» отобрал у «Зенита» чемпионский титул
Решающий матч чемпионата России получился шикарным. В нём было место геройству, ошибкам, убойным подачам. Кемерово гуляет.
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент