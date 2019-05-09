Тавасиев: победу в чемпионате России по волейболу посвящаю своей семье

Блокирующий кемеровского «Кузбасса» Инал Тавасиев прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии чемпионата России по волейболу с казанским «Зенитом» (3:1).

«В начале игры мы были чуть скованны, но потом расслабились, поддержали друг друга, объяснили друг другу, что такой игрой мы ничего не выиграем – надо расслабиться, успокоиться и играть в свою игру. Эту победу я посвящаю – своей семье, моим дочкам и моим маме и папе, спасибо им большое, люблю их», — приводит слова Тавасиева пресс-служба «Кузбасса».

«Кузбасс» выиграл финальную серию чемпионата России по волейболу у казанского «Зенита» со счётом 3-1 и впервые в истории завоевал золотые медали национального первенства. «Зенит» впервые стал серебряным призёром.