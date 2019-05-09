Алекно: «Зенит» проиграл финал в Казани

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение в финальной серии плей-офф Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 1-3.

«Свой финал мы проиграли в Казани. Даже если бы 1-1 разошлись там… Тяжело в этом зале, конец сезона. Находимся не в лучшем состоянии после того, как прошли такой чемпионат с Лигой и всем прочим.

Инвестиции огромные были. Игроки не молодеют, стареют все. Пять лет назад мы бы на одном дыхании сыграли, когда им всем по 25 лет было. Сейчас всем практически за 30", — сказал Алекно в интервью каналу «Зенита» в YouTube.

Казанский клуб до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды было четвёртое место в Суперлиге-2017/18.