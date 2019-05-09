Бутько — о проигрыше «Кузбассу»: очень больно было

Капитан и связующий казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал поражение в финале плей-офф Суперлиги с кемеровским «Кузбассом». Действующий чемпион уступил 1-3.

«Нужно всё это пережить, чтобы на холодную голову анализ сделать. Но, думаю, большую часть процентов этого финала мы отдали в Казани. Так, как мы здесь играли, боролись, нужно было начинать с начала. Две игры казанские мы просто провалили и ехать сюда, надеясь, что мы три подряд матча возьмём… Надо отдать должно ребятаме — все старались.

Прискорбно, печально для всех. В первую очередь, для болельщиков, для руководства, для ребят. Но только такие поражения учат, в какую сторону двигаться. Конечно, мы все хотели победить, но хочу поздравить ребят из «Кузбасса». Они молодцы, заслуженно победили. Туомас Саммельвуо молодец.

Сейчас нам всем нужно сделать выводы, собраться, поговорить. Не хватило, наверное, холодной головы в этой обстановке, в этом зале, когда завязалась борьба. Мы проиграли этот финал. Теперь 18 мая у нас, не побоюсь этого слова, самая важная игра сезона. В наших руках — сделать всё, чтобы это как-то смягчилось и постараться закончить на хорошей ноте. Для нас сезон ещё не закончился. Нужно привести себя в полный порядок. Прежде всего в голове, психологически. Задело это поражение, нам очень больно было", — сказал Бутько в интервью каналу казанского «Зенита» в YouTube.

18 мая в финале Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Любе Чивитанова».

