Кобзарь: старались гнать, не думать и не сомневаться

Связующий кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь поделился эмоциями от завоевания золота российской Суперлиги. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо одолели действующего чемпиона казанский «Зенит» — 3-1.

«Чуть-чуть сомнений было, но мы старались гнать, не думать и не сомневаться. Думали только об одном розыгрыше, одном мяче. И получали кайф от игры», — сказал Кобзарь в интервью каналу казанского «Зенита» в YouTube.

28-летний Кобзарь выступал за казанский «Зенит» с 2013 по 2017 год. Игорь стал шестикратным чемпионом России. Также он трижды выигрывал Лигу чемпионов.



На предварительном этапе чемпионата России «Зенит» и «Кузбасс» заняли первое и второе места. Оба очных матча выиграли волейболисты казанского клуба (3:0 и 3:1).