Главный тренер «Кузбасса» и мужской сборной России Туомас Саммельвуо извинился перед журналистами за то, что не давал интервью после первых трёх матчей финала плей-офф российской Суперлиги. В четвёртой встрече кемеровский клуб обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23) и выиграл серию 3-1



«Извините, это не потому, что мы задрали носы. Так было нужно для команды», — приводит слова Саммельвуо «Спорт Бизнес Online».

Казанский клуб до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды было четвёртое место в Суперлиге-2017/18.

На предварительном этапе чемпионата России «Зенит» и «Кузбасс» заняли первое и второе места. Оба очных матча выиграли волейболисты казанского клуба (3:0 и 3:1).

Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по волейболу