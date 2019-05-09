Канал «Зенита» представил обзор четвёртого матча финала Суперлиги с «Кузбассом»

Кемеровский «Кузбасс» в четвёртом матче финала плей-офф российской Суперлиги на своей площадке обыграл казанский «Зенит» со счётом 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23) и выиграл серию 3-1. Самым результативным игроком встречи стал Виктор Полетаев («Кузбасс»), набравший 28 очков. В составе «Зенита» 19 очками отметился Максим Михайлов.

Подопечные Туомаса Саммельвуо впервые в истории стали чемпионами России.

Видеообзор четвёртого матча серии доступен в канале казанского «Зенита» в YouTube.

Казанский клуб до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды было четвёртое место в Суперлиге-2017/18.

Казанский «Зенит» 18 мая в финале Лиги чемпионов сыграет с «Любе Чивитанова» (Италия).