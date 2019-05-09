Глава ВФВ: перед началом сезона никто бы не предсказал победу «Кузбасса»

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал завоевание кемеровским «Кузбассом» золота чемпионата России. Вчера, 8 мая, в четвёртом матче финала плей-офф с казанским «Зенитом» подопечные Туомаса Саммельвуо оказались сильнее со счётом 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23) и выиграли серию 3-1.



«Перед началом сезона никто бы не предсказал победу „Кузбасса“. Но команда хорошо провела регулярный сезон и подошла в боевой готовности к плей-офф. Это командная победа „Кузбасса“. Хотел бы также отметить ажиотаж в Кемерово и любовь к волейболу», — приводит слова Шевченко ТАСС.



Казанский клуб до этого пять раз подряд выиграл чемпионат России. Высшим достижением кемеровской команды было четвёртое место в Суперлиге-2017/18.

Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по волейболу