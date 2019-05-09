Гендель, Гарелик, Фролова и Матиенко продолжат карьеру в «Ленинградке»

Блокирующая Елена Гендель, диагональная Анастасия Гарелик, доигровщица Мария Фролова и связующая Анна Матиенко в следующем сезоне будут выступать за санкт-петербургскую «Ленинградку», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Гендель ранее играла за московское «Динамо», Гарелик — за «Уралочку-НТМК» (Свердловская область), Фролова — за красноярский «Енисей», Матиенко — за краснодарское «Динамо».

Гендель является трёхкратной чемпионкой России. Гарелик трижды становилась бронзовым призёром Суперлиги. Фролова — чемпионка России, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Матиенко — двукратная чемпионка России, чемпионка Европы.

«Ленинградка» заняла восьмое место в прошедшем розыгрыше Суперлиги.