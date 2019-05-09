Главный тренер «Динамо-ЛО» подтвердил уход из клуба Бирюкова и Кузнецова

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин подвёл итоги выступления команды в сезоне. По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.

«В регулярном чемпионате, наверное, могли бы занять место повыше. В плей-аут сыграли отлично. Изменения в составе позволили нам сохранить место в лиге. Я не в восторге от подобных преобразований, хотя иногда по-другому никак не получается.

У нас не было других вариантов, выбирать не приходилось. Всё закончилось достаточно благополучно, и слава богу!



Танец хорош концовкой. Парни проявили характер и показали интересный волейбол. Главной задачей перед матчами плей-аут было снять накопившуюся усталость у игроков и дать возможность восстановить силы без потери технических навыков", — цитирует Согрина официальный сайт клуба.

Согрин также назвал игроков, которые покинут команду.



«Денис Бирюков и Леонид Кузнецов точно уходят, с остальными находимся в стадии переговоров. Как планирую провести отпуск? Хочется к тёплому морю, куда – всё равно. Как только руководство клуба отпустит – поеду», — сказал тренер.