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Макрогузова прокомментировала попадание на ЧМ по пляжному волейболу

Макрогузова прокомментировала попадание на ЧМ по пляжному волейболу
Волейбол / Пляжный волейбол

Российская «пляжница» Надежда Макрогузова прокомментировала включение в состав участниц чемпионата мира, который пройдёт в Гамбурге (Германия) с 28 июня по 7 июля. Она выступит в паре со Светланой Холоминой.

«Мы с нетерпением ждали попадания на чемпионата мира 2019 года. Получение права участия в мировом первенстве — это результат нашей слаженной работы: и игроков, и тренерского состава. Отмечу, что после этой новости мы ничуть не сбавим оборотов, а будем продолжать работать ещё усерднее. Ведь право стать участником чемпионата мира – это ещё не победа, а всего лишь начало пути к вершине.

Хочу поблагодарить от лица нашей команды весь тренерский штаб, федерацию волейбола, а также свой клуб «Динамо» (Краснодар) за помощь в нашем общем деле!» — цитирует Макрогузову официальный сайт «Динамо».

Россию на чемпионате мира представят четыре мужские и две женские пары.

Стало известно, кто представит Россию на чемпионате мира по пляжному волейболу
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