Уланова рассказала о единственном матче, перед которым у неё тряслись колени

Либеро казанского «Динамо» Екатерина Уланова, отвечая на вопросы болельщиков, рассказала, какой момент карьеры хотела бы пережить снова.

«Финал Лиги чемпионов. Открою вам секрет, у меня перед той игрой единственный раз тряслись коленки. Даже на Олимпиаде не тряслись! Я сидела в раздевалке и руками колени останавливала, а они продолжали трястись. У меня до сих пор мурашки.

И, наверное, хотела бы пережить момент, когда я родилась. Я, конечно, ничего не помню, но это было круто", — сказала Уланова.

В финале Лиги чемпионов сезона-2013/14 казанское «Динамо» победило турецкий «Вакифбанк» со счётом 3:0 (25:23, 25:11, 25:23).

На минувшей неделе появилась информация о том, что Екатерина Уланова завершила карьеру.