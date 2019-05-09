Цивилёв наградил членов ВК «Кузбасс» за победу в чемпионате России

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв наградил членов волейбольного клуба «Кузбасс» медалями «За особый вклад в развитие спорта Кузбасса». Напомним, клуб из Кемерово впервые стал чемпионом России.



Награды получили не только игроки, тренерский штаб и руководство команды, но и персонал – массажисты и врачи.



«Удивительный подвиг с вашей стороны. Это возможно сделать только тогда, когда вся команда объединяется, когда вы все становитесь одним целым, когда сила духа у вас выше, чем всё остальное. За счёт силы духа, за счёт командной игры вы победили. И это настолько уверенная победа, что она нашла широкий отклик не только в Кузбассе — ликовал Кузбасс и ликовала вся страна.



Нам настолько нужна была ваша победа! Год назад мы начали добиваться того, чтобы Кузбасс был номером один за Уралом. А вы показали, что мы уже номер один. И не только за Уралом, а во всей стране», – цитирует Цивилёва «Газета Кемерова».

