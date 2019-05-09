Саммельвуо: следующий год «Кузбассу» нужно проводить лучше. Но как? Не знаю

Главный тренер «Кузбасса» и мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал победу кемеровской команды в чемпионате России по волейболу.



«Мы верили в победу, но многие — нет. Когда победили в Казани, начали сильно верить, что можно. Мы ведь играли против самой сильной команды мира. Один раз победить могут все. Но победить три раза — чудо. Это реально так. Это заслуга нашей команды, как мы играли весь сезон. Мы играли очень стабильно и заняли второе место в регулярном чемпионате. И самые главные герои — это игроки. Они всегда на площадке и на тренировке отдают всего себя. Это дух, это командная игра. И они просто молодцы.



Как вы говорите, Михаил Юрьевич (обращаясь к владельцу клуба Михаилу Федяеву. – Прим. «Чемпионата»), следующий год нужно проводить всегда чуть-чуть лучше. Но как? Не знаю. Будем смотреть», – цитирует Саммельвуо «Газета Кемерова».

Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по волейболу