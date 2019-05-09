Старцева признана лучшей связующей женской волейбольной Суперлиги

Волейболистка «Динамо-Казань» Евгения Старцева объявлена лучшей связующей женской Суперлиги сезона-2018/19. Победитель был определён болельщиками. Об этом сообщает волейбольная Суперлига в своём «твиттере».



Помимо Старцевой, на это звание претендовали Майя Огненович («Динамо» Москва), Бояна Живкович («Локомотив» Калининградская область), Татьяна Романова («Уралочка-НТМК» Свердловская облать) и Александра Перетятько («Енисей» Красноярск).



Голосование проходило в официальной группе волейбольной Суперлиги в сети «ВКонтакте». Старцева набрала 29,96% голосов, на втором месте расположилась Огненович (23,67%), замкнула тройку Романова (22,45%).



Чемпионом страны текущего сезона стало московское «Динамо». В серии до трёх побед клуб из столицы обыграл калининградский «Локомотив» со счётом 3-0 (3:0, 3:2, 3:0). Старцева в составе «Динамо-Казань» заняла четвёртое место в нынешнем сезоне.