Волейболист сборной Болгарии Гоцев покинет «Динамо-ЛО»

Болгарский блокирующий Светослав Гоцев покинет «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), передаёт корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков. Вероятно, его новым клубом станет французский «Шомон».

Гоцев ранее выступал за итальянские клубы «Сора» и «Верона», немецкий «Фридрихсхафен» и французский «Тур».



В составе сборной Болгарии Светослав дебютировал в 2010 году. Он был в основном составе команды Пламена Констатинова на чемпионате мира 2018 года, который прошёл в Италии и Болгарии. Сборная Болгарии не смогла пробиться в «Финал шести».

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.