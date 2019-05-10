Кобзарь: «Кузбасс» поддерживала вся волейбольная Россия

Связующий кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь рассказал за счёт, чего команде удалось выиграть чемпионат России. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо одолели действующего чемпиона казанский «Зенит» — 3-1.

«Мы победили, я думаю, благодаря тому, что вся волейбольная Россия поддерживала нас. Потому что «Зенит» за последние 10 лет выиграл 9 чемпионатов России, и мы прервали эту гегемонию. Как сказал их тренер Алекно, мы были голоднее, чем «Зенит», а они уже насытились этими победами. Хочу сказать: мы — команда, мы — стена, мы — семья и мы — Кузбасс! У меня только один вопрос сейчас: кто чемпионы?» — цитирует Кобзаря «Газета Кемерова».

Кемеровский «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России.