Призёр Олимпийских игр Марселиньо завершил карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира 2006 года бразильский связующий Марселиньо объявил о завершении карьеры, сообщает World of Volley. Он выступал на профессиональном уровне на протяжении 26 лет.

На клубном уровне 44-летний волейболист играл за 15 клубов. В минувшем сезоне он защищал цвета «Коринтианса».



За 11 лет выступлений в сборной Бразилии Марселиньо также четырежды выиграл Мировую лигу и по разу стал победителем Кубка мира и Панамериканских игр. В Европе бразилец поиграл за итальянские «Палермо» и «Тревизо», греческий «Панатинаикос», а также за швейцарский «Лугано».

Он четырежды победил в чемпионате Бразилии и один раз — в чемпионате Греции. В активе Марселиньо один титул победителя клубного чемпиона Южной Америки