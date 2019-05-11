Капитан «Кузбасса» рассказал, как команда отпраздновала победу в Суперлиге

Капитан кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь рассказал, что команда с размахом отпраздновала победу в чемпионате России по волейболу. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо переиграли действующего чемпиона — казанский «Зенит» (3-1).



«Победу отметили с размахом. Босс нашей команды Михаил Юрьевич Федяев собрал команду на банкет, на который приехал и губернатор области. Были игроки и тренеры с женами, а также самые преданные болельщики. Отлично посидели. Для города это грандиозное событие, как и для всего российского волейбола. Многие говорят, что это был самый интересный плей-офф за долгое время. Наверное, последний раз такая борьба была в сезоне-2014/15, когда «Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» первый матч серии, а затем выиграл три встречи подряд, причём во втором матче серии мы проигрывали — 0:2.



Является ли чемпионство с «Кузбассом» самая яркой победой в карьере? Трудно сказать. Яркие победы были и с «Зенитом». Я выходил на замены в финалах, и после побед эмоции зашкаливали. Особенность игры в «Зените» в том, что там всегда колоссальное напряжение из-за того, что от команды ждут только титулов и второе место считается провалом. Поэтому, когда выигрываешь, гора с плеч. Победа «Кузбасса» особенная тем, что я, как основной связующий, внёс в неё большой вклад. Возможно, ещё не пришло осознание того, чтобы мы сотворили чудо, как сказал главный тренер», — приводит слова Кобзаря «Спорт Бизнес Online».