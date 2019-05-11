«Протон» сохранил место в волейбольной Суперлиге, трижды обыграв «Спарту»

Волейболистки саратовского «Протона» сохранили место в Суперлиге на сезон-2019/20. В третьем переходном матче за место в Суперлиге «Протон на выезде обыграл нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:18). Ранее на своей площадке саратовский клуб выиграл матчи – 3:2 и 3:0. Таким образом, «Протон» одержал победу в серии со счётом 3-0 и сохранил место в Суперлиге.

«Протон» занял 12-е место в Суперлиге по итогам сезона-2018/19, не одержав ни одной победы в регулярном чемпионате и выиграв 3 матча турнира за 9—12-е места. «Спарта» стала победителем национального первенства в Высшей лиге «А».

Волейбол. Чемпионат России. Женщины

Переходные матчи за место в Суперлиге. Третий матч

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Протон» (Саратов) – 0:3 (19:25, 22:25, 18:25).

Счёт в серии – 0-3.