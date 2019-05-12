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«Югра-Самотлор» вновь выиграла у «Нефтяника» в серии за право играть в Суперлиге

«Югра-Самотлор» вновь выиграла у «Нефтяника» в серии за право играть в Суперлиге
Волейбол / Суперлига мужчины

«Югра-Самотлор» одержала вторую победу в серии переходных матчей за право играть в Суперлиге в сезоне-2019/20. Клуб из Нижневартовска, занявший 13-е место в Суперлиге, дома в четырёх партиях обыграл вторую команду Высшей лиги «А», оренбургский «Нефтяник», со счётом 3:1 (18:25, 25:23, 25:20, 25:22).

Третий матч серии до трёх побед пройдёт 18 мая на площадке «Нефтяника».

Ранее «Ярославич», ставший 14-м в Суперлиге, перешёл в Высшую лигу «А» на сезон-2019/20, в обратном направлении проследовал нижегородский АСК, занявший первое место во втором по значимости дивизионе.

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Переходные матчи за право играть в Суперлиге. Второй матч

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (18:25, 25:23, 25:20, 25:22).

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