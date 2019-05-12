Тренер «Нефтяника»: Уильямс у «Югры-Самотлор» сделал своё дело

Главный тренер оренбургского «Нефтяника» Владимир Викулов прокомментировал поражение во втором переходном матче с командой «Югра-Самотлор» в Нижневартовске (1:3) и настрое на домашние встречи.

«Потеряли немножко голову. В некоторых ключевых моментах стали суетиться, торопиться выиграть. Хотя надо было спокойно и хладнокровно выполнять свои действия. И в некоторых моментах забыли установку. Сказался недостаток опыта. Нужно побольше игр с таким соперником. Но я сказал своим ребятам спасибо за то, что они хорошо боролись. Ну, а Уильямс у «Югры-Самотлор» сделал своё дело. Что скажешь? Мастер. Будем бороться в Оренбурге и постараемся показать хороший волейбол», — приводит слова Викулова пресс-служба «Югры-Самотлор».