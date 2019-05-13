Мужская сборная России начала подготовку к Лиге наций

Вчера, 12 мая, мужская сборная России начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Под руководством финского специалиста Туомаса Саммельвуо тренируются 16 волейболистов, сообщает официальный сайт ВФВ.



13 мая игроки пройдут углублённое медицинское обследование. В Новогорске команда пробудет до 29 мая, а затем отправится в Сербию на первый этап Лиги наций. Мужская сборная России – действующий победитель этого турнира.

На первом этапе россияне сыграют с французами (31 мая), японцами (1 июня) и сербами (2 июня).

6 мая к работе в Новогорске приступила женская сборная России. Главный тренер Вадим Панков пока работает с 18 волейболистками. Команда будет тренироваться в Подмосковье до 17 мая, после чего отправится на первый этап Лиги наций в Бразилию.



В итоговые заявки сборных на Лигу наций войдёт по 25 игроков.