Хулио Веласко завершил тренерскую карьеру

Знаменитый аргентинский специалист Хулио Веласко принял решение завершить тренерскую карьеру. В нынешнем сезоне 67-летний уроженец Ла-Платы возглавлял итальянскую «Модену».

«Тренер не может быть выше команды. Я тренировал на протяжении 44 лет, и это было честью для меня. Это нелёгкий момент, но, как и многие игроки, завершающие карьеру ещё будучи в состоянии выступать, так и я хотел бы уйти, не дожидаясь спада», — приводит слова Веласко Pagina 12.

Сборная Италии под руководством Веласко дважды выиграла чемпионат мира, трижды — чемпионат Европы и 5 раз — Мировую лигу. В 1996 году итальянцы завоевали серебро Олимпийских игр. Хулио также возглавлял сборные Чехии, Испании, Ирана и Аргентины.

В 2005 году он был включён в Зал славы волейбола.