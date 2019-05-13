Осипов: исход матча решили две наши глупые ошибки

Связующий «Нефтяника» (Оренбург) Константин Осипов прокомментировал поражение во втором переходном матче с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 1:3 (25:18, 23:25, 20:25, 22:25). Подопечные Валерия Пясковского повели в серии 2-0.



«Какие выводы сделали из первой игры? Это была разведка боем. Мы просто проверяли свои силы. Всё-таки соперник в другом классе играет. Посмотрели, сделали корректировки, пристрелялись к залу и уже было полегче.



В первую очередь у себя в головах изменили настрой. Поняли, что с таким соперником можно играть. Мы могли перевернуть и эту встречу. Просто две наши глупые ошибки в концовке решили исход матча», — приводит слова Осипова официальный сайт «Югры-Самотлор».

Третья встреча состоится на площадке «Нефтяника» 18 мая. Команда, выигравшая серию до трёх побед, выступит в Суперлиге сезона-2019/20.

