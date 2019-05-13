Фетисова: для меня волейбол — не работа

Волейболистка московского «Динамо» Ирина Фетисова поделилась впечатлениями от завоевания золота чемпионата России. В финале плей-офф столичная команда обыграла калининградский «Локомотив» со счётом 3-0. Фетисова была признана самым ценным игроком финала.

«Нам не нужно себя по-особому мотивировать. Мы живём ради этого. Для меня волейбол — не работа, а настоящее увлечение и целая жизнь. Так что дополнительная мотивация не нужна. А победы просто не могут надоесть. После матчей с «Локомотивом» эмоции были как в первый раз – счастье и удовлетворение.



Первая игра была чуть легче, чем мы ожидали. Всё прошло гладко. А две последующие встречи вышли напряжёнными. Во втором матче мы проигрывали по партиям 1:2, но смогли одержать победу. Последняя игра была сложна тем, что мы играли на выезде при большом количестве болельщиков хозяев. Но они нам ни в коем случае не мешали! Круто играть, когда зал забит. Но болели-то против нас, дополнительное давление всё же было. Так что не могу сказать, что всё было легко.



Внутри страны мы выиграли все три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок. А победа в Кубке России стала для меня первой в карьере. Знаковое событие! Сухая победная серия с «Локомотивом» также не может не радовать. Но мы неудачно выступили в Лиге чемпионов, уступили турецкому «Вакифбанку» в четвертьфинале. Мы отлично сыграли дома, показали хороший волейбол. Понимали, что можем выигрывать у сильных команд. Но в гостях уступили 0:3, сильно огорчились. «Динамо» выступило лучше, чем в прошлом году, но не показало свой максимум. Мы очень хотели выйти в полуфинал. Так что всё, кроме Лиги чемпионов, у нас получилось», — цитирует Фетисову «Московский комсомолец».

Фетисова стала четырёхкратной чемпионкой России.