Янутов и Стрильчук продлили контракты с «Енисеем»

Либеро Александр Янутов и связующий Валентин Стрильчук продлили контракты с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт клуба. Янутов провёл в этой команде три года. В минувшем сезоне он вышел на площадку в 36 матчах.

Ранее он выступал за «Югру-Самотлор», «Газпром-Югра», краснодарское «Динамо», «Губернию» и новосибирский «Локомотив».



Стрильчук перешёл в «Енисей» перед началом минувшего сезона. За это время он сыграл в 35 матчах. В послужном списке волейболиста выступления за ярославский «Нефтяник», «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), подмосковную «Искру», новокуйбышевскую «Нову» и московское «Динамо».

«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аута красноярская команда стала 12-й.