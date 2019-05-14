Курносов: в ходе подготовки к чемпионату мира U20 будем не только тренироваться

Старший тренер калининградского «Локомотива» Игорь Курносов, назначенный на пост главного тренера женской сборной России U20, рассказал о подготовке к первенству мира, которое пройдёт в Мексике с 12 по 21 июля.



«В числе кандидатов в команду и волейболистки «Локомотива» Валерия Шевчук и Юлия Бровкина, которые и раньше выступали за юношеские сборные России. Лера в прошлом сезоне была капитаном команды. Возможно, выберут её и в этом году. Подготовку мы уже начнём в ближайшее время. Будем не только тренироваться – примем участие и в международных турнирах по своему возрасту», — приводит слова Курносова официальный сайт «Локомотива».

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков стал наставником студенческой сборной России.