Курносов: в ходе подготовки к чемпионату мира U20 будем не только тренироваться
Старший тренер калининградского «Локомотива» Игорь Курносов, назначенный на пост главного тренера женской сборной России U20, рассказал о подготовке к первенству мира, которое пройдёт в Мексике с 12 по 21 июля.
«В числе кандидатов в команду и волейболистки «Локомотива» Валерия Шевчук и Юлия Бровкина, которые и раньше выступали за юношеские сборные России. Лера в прошлом сезоне была капитаном команды. Возможно, выберут её и в этом году. Подготовку мы уже начнём в ближайшее время. Будем не только тренироваться – примем участие и в международных турнирах по своему возрасту», — приводит слова Курносова официальный сайт «Локомотива».
Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков стал наставником студенческой сборной России.
Воронков: подготовку к Универсиаде начнём 15 июня
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