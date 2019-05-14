Мискевич и Коой могут продолжить карьеру в чемпионате Италии

24-летний белорусский диагональный Родион Мискевич может вернуться в итальянскую «Сору», сообщает I Volley Magazine. Из этой команды он перешёл в «Урал». В составе уфимского коллектива Родион набрал 275 очков в 25 матчах.

В итальянском клубе Мискевич играл под руководством Бруно Баньоли – младшего брата Даниэле Баньоли, который в минувшем сезоне возглавлял «Урал».

Итальянские СМИ также сообщают, что в «Модену» может перебраться 31-летний голландский доигровщик московского «Динамо» Дик Коой. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром столичной команды, занявшей седьмое место в Суперлиге.

Ранее стало известно, что состав «Модены» пополнит американский доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон.