«Нова» продлила контракт с блокирующим Козицыным

Новокуйбышевская «Нова» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с центральным блокирующим Иваном Козицыным. Он дебютировал за волжан 7 ноября 2015 года и провёл за команду 117 матчей.

В 2007 году Козицын стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

Ранее «Нова» подписала новый контракт с центральным блокирующим Сергеем Буселом. Для волейболиста предстоящий сезон станет пятым в составе новокуйбышевской команды. Также клуб продлил соглашение с либеро Никитой Ерёминым.

На предварительном этапе российской Суперлиги команда Александра Горбаткова заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й. Чемпионом России впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс».