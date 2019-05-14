«Нова» продлила контракт с блокирующим Козицыным
Новокуйбышевская «Нова» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с центральным блокирующим Иваном Козицыным. Он дебютировал за волжан 7 ноября 2015 года и провёл за команду 117 матчей.
В 2007 году Козицын стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.
Ранее «Нова» подписала новый контракт с центральным блокирующим Сергеем Буселом. Для волейболиста предстоящий сезон станет пятым в составе новокуйбышевской команды. Также клуб продлил соглашение с либеро Никитой Ерёминым.
На предварительном этапе российской Суперлиги команда Александра Горбаткова заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й. Чемпионом России впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс».
«Нова» продлила контракт с Буселом
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